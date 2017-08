China, dupa noile sanctiuni contra Phenianului: Situatia din Peninsula Coreeana "a intrat intr-o faza foarte critica"

Vorbind in Manila inaintea unui summit pentru securitate regionala, ministrul de externe chinez Wang Yi a spus ca sanctiunile sunt menite sa "blocheze eficient – sau mai eficient – dezvoltarea de rachete nucleare de catre Coreea de Nord"."Sanctiunile sunt necesare, dar nu reprezinta scopul final, Scopul este sa aducem inapoi chestiunea nucleara pe masa negocierilor si sa cautam o solutie finala pentru denuclearizarea Peninsulei si pentru stabilitate pe termen lung prin negocieri", a declarat Wang."Dupa adoptarea rezolutiei, situatia din Peninsula va intra intr-o faza foarte critica. Facem apel la toate partile sa actioneze cu responsabilitate pentru a preveni escaladarea tensiunilor", a adaugat el.Wang s-a intalnit duminica si cu omologul sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care a zambit continuu cand ii strangea mana oficialului chinez. Jurnalistii nu au avut acces la intalnirea celor doi. Consiliul de Securitate al ONU a votat in unanimitate rezolutia propusa de Statele Unite , menita sa reduca cu o treime veniturile de 3 miliarde de dolari din exporturi ale Coreii de Nord.Sanctiunile prevad interzicerea exporturilor de carbune, fier, minereu de fier, plumb si fructe de mare ale Coreii de Nord. De asemenea, statele nu vor putea sa mareasca numarul de muncitori nord-coreeni care lucreaza in strainatate. Este sistata infiintarea de noi firme mixte cu Coreea de Nord si se interzic noi investitii in cele existente.“Nu trebuie sa ne pacalim singuri si sa consideram ca am rezolvat problema. Nici macar pe aproape. Amenintarea nord-coreeana nu a disparut, devine rapid tot mai periculoasa”, a spus Consiliului ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley.