Fostul presedinte georgian Mihail Saakashvili, devenit apatrid, a sosit in Polonia

Aflat in SUA in momentul deciziei presedintelui Poroshenko, la sfarsitul lunii iulie, Saakashvili spune ca "si-a cumparat bilet". "Americanii nu m-au arestat. Polonezii nu. Am fost primit cu simpatie de catre autoritatile oficiale si iata-ma la Varsovia", a declarat Saakashvili intr-un interviu acordat vineri seara televiziunii poloneze RV Republika (de dreapta).Retragandu-i fostului presedinte georgian cetatenia ucraineana, Poroshenko, care i-o acordase in 2015, l-a facut apatrid pe Saakashvili, deoarece el si-a pierdut cetatenia georgiana obtinand pasaport ucrainean.AFP noteaza ca este imposibil deocamdata sa se stabileasca ce titlu de calatorie i-a permis lui Saakashvili sa paraseasca SUA pentru a merge intr-o tara a Uniunii Europene, in cadrul careia el intentioneaza acum sa circule."Voi avea intalniri in alte tari europene. Voi merge, printre altele, la Bruxelles. Am inceput cu Polonia, deoarece ea este foarte importanta pentru noi", a declarat Saakashvili intr-un alt interviu, pentru postul de radio RMF FM. El a precizat ca a discutat la Varsovia despre "posibilitati de cooperare" cu responsabili ai partidului conservator nationalist PiS, aflat la putere in Polonia.Mihail Saakashvili si-a reafirmat intentia de a se intoarce in Ucraina, unde este amenintat cu extradarea in Georgia, dar el nu a oferit mai multe detalii, precizeaza Agerpres.