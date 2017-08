Turisti chinezi arestati dupa ce au facut salutul nazist in Germania

Politistii berlinezi au precizat ca i-au retinut pe cei doi barbati, in varsta de 36 si respectiv 49 de ani, dupa ce acestia au fost vazuti luand postura cunoscuta din epoca nazista si fotografiindu-se unul pe altul cu telefoanele mobile.Turistii chinezi sunt acuzati de "folosirea simbolurilor unor organizatii ilegale", a informat politia intr-un comunicat, si au fost eliberati dupa ce au platit o cautiune de 500 de euro fiecare.Germania are legi stricte in ce priveste discursul ce instiga la ura si simbolurile legate de Hitler si nazisti, care au condus tara intre 1933 si 1945.Reichstag-ul e un simbol puternic in Germania. A fost distrus de un incendiu in 1933 si se crede ca focul a fost pus de cineva platit de nazisti, care mai apoi a dat vina pe comunisti pentru acesta si l-au folosit drept scuza pentru a restrange cu severitate libertatile civile.