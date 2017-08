SUA: Fostul ambasador rus Serghei Kisliak spune ca discutiile sale cu Michael Flynn au fost "absolut transparente"

Kisliak si-a incheiat mandatul la Washington in iulie, insa ramane un personaj-cheie in ancheta americana, in curs, cu privire la un amestec al Moscovei in alegerile americane din 2016 si o presupusa complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Moscova, mentioneaza News.ro.Flynn a fost nevoit sa demisioneze, in februarie, dupa ce nu a dezvaluit continutul unor conversatii pe care le-a purtat cu Kisliak si dupa ce a devenit clar ca l-a mintit pe vicepresedintele american Mike Pence in privinta intalnirilor pe care le-a avut cu Kisliak."Am vorbit doar despre cele mai simple lucruri (...), insa comunicarea a fost complet corecta, calma, absolut transparenta. In orice caz, nu au existat secrete de partea noastra", a declarat Kisliak la o masa rotunda, la televiziunea rusa."Exista un anumit numar de probleme importante in cooperarea dintre Rusia si Statele Unite - mai ales terorismul. Iar acesta este unul dintre lucrurile despre care am discutat", a spus el.