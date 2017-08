Dmitri Rogozin s-a intalnit cu Igor Dodon la Ambasada Rusiei la Teheran, in marja ceremoniilor de investire a lui Hassan Rohani

В Посольстве России в Иране состоялись переговоры с президентом Молдовы И.Додоном pic.twitter.com/KP5GO7UFxT — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 august 2017

"Discutiile cu presedintele Igor Dodon au avut loc la Ambasada Rusiei in Iran", a anuntat Rogozin pe Twitter.Dodon a declarat pentru Tass, la sosirea la Teheran, ca intentioneaza sa se intalneasca cu Rogozin in marja evenimentelor dedicate investirii in functie a lui Rohani."Intalnirea este planificata la Ambasada rusa la ora locala 14.30 (13.00, ora Romaniei)", declara seful statului moldovean.El a precizat ca intentioneaza sa discute cu vicepremierul rus despre decizia Guvernului moldovean de a-l declara persona non grata, in pofida faptului ca Rogozin este emisarul special al presedintelui rus Vladimir Putin pentru regiunea separatista moldoveana Transnistria si copresedinte al unei comisii interguvernamentale moldoveano-ruse.O vizita a lui Rogozin in Republica Moldova, pe 28 iulie, nu a mai avut loc, dupa ce Romania a refuzat ca avionul la bordul caruia se afla sa survoleze teritoriul acestui stat membru UE.Potrivit companiei, acest zbor regulat pe ruta Moscova-Chisinau a primit interdictia de a intra in spatiul aerian romanesc din partea serviciului de trafic aerian, care a precizat ca la bordul aeronavei se afla o "persoana sanctionata" de Uniunea Europeana.Avionul a aterizat in capitala belarusa Minsk, de unde Rogozin a luat un zbor Aeroflot catre Moscova.Vicepremierul rus se afla la Teheran la conducerea unei delegatii ce participa la ceremonia de investire lui Rohani. Moscova si Teheranul sunt aliatii Damascului in razboiul civil din Siria.