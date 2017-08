​VIDEO Vladimir Putin, la pescuit cu sulita in muntii din Siberia

Putin apare in imagini difuzate sambata de televiziunea de stat conducand o barca gonflabila si pescuind - la bustul gol - cu o sulita, intr-un lac de munte.Liderul de la Kremlin este insotit in aceasta aventura de ministrul Apararii Serghei Shoigu si de alti oficiali.El este surpins, de asemenea, pescuind sub apa cu un harpon.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca seful statului a urmarit doua ore o stiuca inainte sa o prinda, in aceasta calatorie, miercuri.Intre alte asemenea ispravi, dupa ce a ajuns la putere in 2000, Putin a pilotat avioane de vanatoare, a calarit si a pescuit la bustul gol.De asemenea, el s-a dat cu parapanta, a impuscat un tigru cu tranchilizant si a eliberat leoparzi in salbaticie.