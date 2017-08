Secret Service s-a mutat din Trump Tower in strada, in urma unei dispute cu Trump Organization cu privire la chirie

Agentia federala insarcinata cu asigurarea protectiei presedintilor americani inchiria din 2015 un birou in zgarie-norul din Manhattan.Insa reprezentantii ei sunt nemultumiti de pret si de alte prevederi neprecizate ale contractului de inchiriere, scrie The Washington Post (WP).Trump Organization a indemnat Secret Service sa caute chirie in alta parte.Dupa ce Trump a devenit favorit in alegerile prezidentiale, in urma cu doi ani, Secret Service si-a stabilit un post de comandament intr-o unitate, cu un etaj mai jos de triplexul in care locuia miliardarul republican.Insa agentia si-a mutat centrul nevralgic, la inceputul lui iulie, intr-o autospecuala, in strada, la 58 de etaje sub triplex.Administratia Serviciilor Generale (GSA), o agentie guvernamentala care organizeaza birouri pentru angajatii federali, negociaza contractul cu Trump Organization.Potrivit New York Times (NYT), compania imobiliara a presedintelui este cea care a obiectat fata de introducerea unei clauze in contract.Trump Organization nu a precizat despre ce este vorba.Insa, o purtatoare de cuvant, Amanda Miller, a declarat pentru BBC ca, "in urma unei analize atente, s-a stabilit de comun acord ca ar fi mult mai rentabil si mai practic din punct de vedere logistic ca Secret Service sa inchirieze un spatiu in alta parte".O purtatoare de cuvant a Secret Service, Catherine Milhoan, a declarat pentru BBC ca agentia cauta n continuare "sa obtina un spatiu permanent de lucru intr-un loc adecvat".Trump nu a mai vizitat Trump Tower de la investire, insa cei doi fii adulti ai sai, Eric si Donald Jr, lucreaza frecvent in imobil.Potrivit unor analisti in domeniul securitatii, mutarea Secret Service intr-un vehicul, afara, poate afecta transmisiunile radio intre agenti si familia presedintelui in cladire.O purtatoare de cuvant a GSA, Pamela Dixon, a declarat pentru BBC ca agentia "nu comenteaza cu privire la proiecte in domeniul achizitiilor aflate in curs" si a trimis pentru mai multe informatii la Secret Service.Pentagonul inchiriaza o unitate de aproape 323 de metri patrati - cu 130.000 de dolari pe luna -, insa cu titlul privat, astfel incat Trump Organization nu va profita de pe urma contractului.