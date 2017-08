SUA au notificat ONU privind intentia de retragere din Acordul de la Paris pentru combaterea schimbarilor climatice

Washingtonul va lua parte la urmatoarea conferinta anuala a ONU privind clima, COP23, care va avea loc in noiembrie la Bonn, in Germania, scrie Agerpres. Conform Departamentului de Stat, "aceasta participare va include negocierile in curs asupra liniilor directoare pentru punerea in aplicare a Acordului de la Paris".

Presedintele american Donald Trump a anuntat pe 1 iunie retragerea Statelor Unite din acest acord ce vizeaza limitarea incalzirii climatice, semnat in decembrie 2015 de 195 de tari, in capitala franceza. El a considerat textul ca fiind nefast pentru economia americana, fara a exclude totusi reintegrarea in proces dupa o renegociere sau chiar incheierea unui nou acord care sa protejeze SUA.

"Astazi, Statele Unite au inaintat o comunicare Natiunilor Unite (...) privind intentia de a se retrage din Acordul de la Paris imediat ce este posibil", a declarat Departamentul de Stat.

Conform termenilor acordului, notificarea oficiala a retragerii nu va putea fi transpusa in fapt decat la trei ani de la intrarea sa in vigoare, efectiva din data de 4 noiembrie 2016. Donald Trump nu va putea deci denunta oficial acordul decat la finalul lui 2019, existand apoi un preaviz de inca un an pentru a putea iesi in mod concret, noteaza AFP.

"Asa cum a spus presedintele", "el este deschis revenirii in Acordul de la Paris daca Statele Unite pot gasi termeni care sa le fie mai favorabili, mai favorabili economiei lor, cetatenilor si contribuabililor", a adaugat diplomatia americana.