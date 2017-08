Sigmar Gabriel: Noile sanctiuni ale SUA impotriva Rusiei sunt "mai mult decat problematice"

In cursul unor declaratii facute vineri in orasul Wolfsburg din nordul Germaniei, Sigmar Gabriel a criticat Statele Unite pentru renuntarea la cooperarea cu Uniunea Europeana in ce priveste Rusia, afirmand ca aceasta colaborare a fost esentiala in furnizarea unui raspuns puternic contra Moscovei in trecut."Proiectul de lege (privind sanctiunile) arata clar ca ei urmaresc interese economice si noi consideram acest lucru inacceptabil", a spus el."Combinand agresiv chestiuni de politica externa cu interese economice americane si spunand: vrem sa scoatem gazul rusesc de pe piata europeana ca sa putem vinde acolo gaz american - este cu siguranta ceva ce nu putem accepta", a mai afirmat Gabriel.Presedintele american Donald Trump a promulgat miercuri noile sanctiuni economice impotriva Rusiei, adoptate de Congres pentru a pedepsi Moscova pentru amestecul in alegerile prezidentiale americane.Aceste noi sanctiuni economice au fost votate cvasiunanim saptamana trecuta de cele doua camere ale Congresului american. Rusia a ripostat impunand o reducere drastica a personalului care lucreaza in misiunile dipplomatice americane pe teritoriul rusesc, diplomati si personal tehnic.Sanctiunile dispuse de Congresul american sunt criticate insa si de UE, in special de Germania si Franta, deoarece permit sanctionarea companiilor europene care lucreaza pentru construirea gazoductelor ce vin din Rusia.Ar putea fi vizati astfel francezii de la Engie, germanii de la Uniper (ex-EON) si Wintershall (BASF), austriecii de la OMV si anglo-olanedezii Shell.Sanctiunile vizeaza, daca vor fi impuse, limitarea accesului la bancile americane sau excluderea de la licitatiile publice din Statele Unite.Aceasta dispozitie ar putea, teoretic, sa deschida calea unor sanctiuni impotriva grupurilor europene care sunt partenere la proiectul gazoductului Nord Stream 2 si care ar trebui sa aduca gaze rusesti in Germania incepand cu 2019.Pana in prezent, linia rosie fixata de Washington si de Bruxelles a fost ca sanctiunile nu vor afecta aprovizionarea cu gaze a Europei.