Putin afirma, la rugamintea unui veteran, ca se va gandi daca sa candideze pentru un nou mandat de sase ani

Kremlinul a fost evaziv in ultimele saptamani in ce priveste o candidatura a lui Putin (64 de ani) pentru un nou mandat de sase ani in alegerile din martie anul viitor. La inceputul lunii iulie, purtatorul sau de cuvant a declarat ca problema este inca nedecisa.Aflat vineri intr-o vizita in regiunea siberiana Buriatia, Putin a fost practic rugat de un veteran sa candideze pentru realegere. "Avem o rugaminte pentru dumneavoastra. Cand vor fi urmatoarele alegeri prezidentiale, toti va rugam sa candidati din nou pentru acest post. Vom fi foarte fericiti", a spus barbatul, citat de agentia Tass.Putin i-a raspuns politicos: "Bine, ma voi gandi la asta. Va multumesc".Vladimir Putin a avut doua mandate prezidentiale consecutive de patru ani, intre 2000 si 2008, dupa care a devenit prim-ministru pana in 2012, iar apoi din nou presedinte.La scurt timp dupa ce a castigat al doilea mandat prezidential, Constitutia rusa a fost amendata pentru a permite sefului statului sa detina mandate de sase ani.