VIDEO Mai multe tari europene sunt vizate de cea mai extrema canicula din ultima decada, cu temperaturi ce ajung la 44 de grade Celsius

Temperaturile au urcat pana la 43 de grade Celsius la Roma.De asemenea, autoritatile sanitare din mai multe tari europene au emis avertismente de sanatate si le-au cerut cetatenilor sa ramana in case, departe de arsita care s-a abatut peste Europa.Italia se confrunta in aceste zile cu temperaturi care depasesc cu pana la zece grade media lunii august pentru sudul Europei.Miercuri, mercurul a urcat pana la 44 de grade Celsius in termometrele din Sardinia.Joi, temperaturile au ajuns la 43 de grade in apropiere de Roma, iar Sicilia a inregistrat o temperatura record de 42 de grade Celsius, in timp ce un front atmosferic african s-a abatut peste Mediterana.Turistii si localnicii au incercat sa se racoreasca stropindu-se cu apa din fantanele publice sau mergand la umbra umbrelelor in Italia.De asemenea, temperaturile vor ramane ridicate in urmatoarele zile in tarile central-europene, precum si in Balcani.Autoritatile sarbe, bosniace si croate s-au vazut fortate sa emita o alerta de cod rosu in mijlocul saptamanii, dupa ce temperaturile au depasit 40 de grade Celsius.Intre timp, incendiile forestiere si de vegetatie ard fara oprire in Bosnia, Croatia, Serbia si Albania.Autoritatile bulgare au anuntat ca pompierii au stins pana la 200 de incendii minore doar in ultimele 24 de ore la sud de Dunare.In Croatia, reteaua energetica abia mai rezista consumului ridicat de electricitate din ultimele zile, dupa ce locuitorii s-au refugiat in bataia aerului conditionat. Iar temperaturi record de pana la 42 de grade Celsius au fost inregistrate in Muntenegru.Autoritatile elene, care au luptat in ultimele saptamani cu mai multe incendii de padure, au trimis doua aeronave pentru a stinge flacarile din Albania.Serviciile de urgenta au intervenit de peste 30 de ori pana la ora pranzului, dupa ce temperaturile au ajuns la 39 de grade la umbra in Belgrad.Vremea caniculara va ramane in regiune pana la inceputul saptamanii, iar un al doilea val de caldura va lovi la finele saptamanii viitoare, potrivit meteorologilor din Europa.