SUA: Procurorul general Jeff Sessions a anuntat accelerarea anchetelor interne cu privire la scurgerile de informatii din administratia Trump - 4 persoane au fost deja inculpate

"Noi luam o pozitie", a declarat Jeff Sessions.Acesta a anuntat noile eforturi ale administratiei in lupta cu "numarul uluitor de scurgeri de informatii care submineaza abilitatea guvernului nostru de a proteja" Statele Unite."Cultura scurgerilor de informatii trebuie sa se opreasca", a completate seful DOJ.Acest anunt vine la scurt timp dupa ce Trump a anuntat ca vrea sa blocheze scurgerile de informatii de la Casa Alba.De asemenea, declaratiile lui Sessions vin in urma uneia dintre cele mai extraordinare scurgeri de informatii, avand in vedere natura documentelor obtinute de jurnalistii The Washington Post.Jurnalistii WP au obtinut transcrierea conversatiilor telefonice purtate de presedintele SUA cu omologul sau mexican, Enrique Pena Nieto, si cu premierul Australiei, Malcolm Turnbull.Aceste documente deschid o fereastra inedita catre adevarata natura a relatiilor stabilite de Trump cu liderii din Mexic si Australia. De asemenea, ele sunt departe de tonul diplomatic al darilor de seama oficiale, care au fost publicate in urma acestor convorbiri purtate de Trump.Intr-o discutie telefonica, presedintele american il indeamna pe Enrique Pena Nieto sa inceteze sa mai spuna in mod public ca Mexicul nu va plati pentru ridicarea controversatului zid antiimigratie de la frontiera cu Statele Unite.La celalalt capat al firului, presedintele mexican respinge aceste solicitari si spune ca este vorba despre o problema "legata de demnitatea Mexicului".Insa, cu premierul australian, lucrurile decurg chiar si mai rau."M-am saturat. Am dat telefoane toata ziua, iar acesta este cel mai neplacut de azi", ii spune Trump unui aliat crucial si traditional al SUA.Presedintele Trump nu a reactionat dupa acest ultim episod, insa el a denuntat adesea "scurgeri ilegale" si l-a criticat public in acest sens pe secretarul Justitiei.