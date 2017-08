Moment dificil pentru Netanyahu: fostul sau sef de cabinet va depune marturie in dosarele de coruptie in care premierul israelian e suspect

Ari Harow a fost seful de cabinet al lui Benjamin Netanyahu pana in 2015, cand a demisionat in urma unui scandal de coruptie. Decizia sa de a depune marturie ca martor al procurorilor reprezinta o lovitura pentru Netanyahu, mai scrie Reuters.Harow ar putea furniza probe impotriva lui Benjamin Netanyahu in schimbul imunitatii pentru propriile presupuse infractiuni.Politia israeliana o interogase de altfel miercuri pe Sara Netanyahu, sotia premierului, suspectata de frauda. Acuzatia care i se aduce este de a fi deturnat fonduri publice in scopul unor cheltuieli personale, in resedinta privata si cea oficiala folosita de prim-ministru. Acesta este suspectat de coruptie si s-ar putea confrunta, la randul sau, cu marturia unui fost sef de stat-major, potrivit acelorasi surse.