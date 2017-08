Seful Partidului Unitatii Nationale din R. Moldova: "Basescu va candida la alegerile parlamentare din R. Moldova daca va redobandi cetatenia"

Salaru a fost ministru al Apararii in Republica Moldova, insa a fost demis de presedintele Igor Dodon , pentru ca a "cochetat cu NATO" si pentru a inlocuit oameni din sistem cu "persoane apropiate Partidului Liberal si ideologiei unioniste". Aceasta a fost prima decizia luata de Dodon, imediat dupa ce a devenit presedinte. A doua decizie a fost anularea cetateniei lui Basescu, senator PMP in Parlamentul Romaniei."Daca Basescu va avea cetatenia el va candida pentru functia de deputat si va fi ales presedinte al partidului. Vom face campanei cu el", a declarat Salaru in cadrul emisiunii Important de la postul de televiziune TVC 21, potrivit agora.md El a mai precizat ca in prezent Igor Dodon taraganeaza intentionat procesul de judecata in care se incearca anularea decretului de anulare a cetateniei moldovenesti a lui Traian Basescu, astfel ca decizia sa fie luata dupa alegerile parlamentare din 2018. Basescu a fost desemnat pe 25 iunie presedinte de onoare al Partidului Unitatii Nationale (PUN) , in cadrul Congresului de la Chisinau. Atunci, Salaru anunta ca Partidul Unitatii Nationale se declara impotriva schimbarii sistemului electoral din Moldova si vrea sa colaboreze cu partidul Maiei Sandu.