Suparat ca nu a primit niciodat titlul de rege-consort, Printul Henrik al Danemarcei a anuntat ca nu vrea sa fie ingropat langa Regina Margrethe

Decizia a fost acceptata de regina, a spus un reprezentant al palatului.Henrik, 83 de ani, s-a casatorit cu Regina Margrethe in 1967 si a primi titlul de print consort. El a spus de mai multe ori ca ar fi vrut sa fie numit rege consort.Printul Henrik s-a retras anul trecut si a renuntat la titlul de print consort.De atunci a participat la foarte putine evenimente oficiale, in schimb si-a petrecut cea mai mare parte a timpului la podgoria sa privata din, desi inca este casatorit cu regina si, oficial, ei locuiesc impreuna.Nascut Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat pe 11 iunie 1934 in Talence, langa Bordeaux, el a intalnit-o pe Margrethe, atunci printesa mostenitoare, cand era era diplomat la Londra.Cand s-a casatorit cu ea si-a schimbat numele in Henrik, a trecut de la protestantism la catolicism si a renuntat la cetatenia franceza pentru cea daneza.