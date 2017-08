Papa Francisc "iubeste China", a declarat la Beijing un inalt oficial de la Vatican

Papa Francisc ar dori vindecarea fracturii ce persista de decenii in China, unde catolicii sunt impartiti intre cei loiali Sfantului Scaun si cei care tin de o biserica oficiala controlata de guvern.In iunie, China a spus ca se opune interferentei in afacerile interne cand Vaticanul si-a exprimat ingrijorarea in privinta unui episcop chinez ce a fost “inlaturat”.Vorbind in Beijing, unde participa la o conferinta despre transplantul de organe, seful Academiei de Stiinte Pontificale, monseniorul Marcelo Sanchez Sorondo, a exprimat bunavointa Papei Francisc, scrie ziarul de stat chinez Global Times.“Papa Francis iubeste China si iubeste oamenii Chinei, istoria si populatia ei. Speram ca China va avea un viitor maret”, ar fi declarat Sorondo.