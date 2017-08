SUA - Trump: Ancheta lui Mueller a facut primul pas spre posibile acuzatii penale- BBC si Reuters

Rapoartele mass-media din SUA sugereaza ca ancheta procurorului special Robert Mueller privind amestecul rusesc in alegerile americane a facut primul pas spre posibile acuzatii penale, anunta BBC. Mueller spune ca a obtinut ca un mare juriu sa analizeze daca dovezile adunate in ancheta de echipa sa sunt destul de puternice pentru a deschide rechizitorii pentru un proces penal. Acest juriu nu hotaraste insa vinovatia sau nevinovatia ci doar se pronunta asupra credibilitatii probelor.Potrivit agentiei de presa Reuters, juriul a emis citatii in legatura cu intalnirea din iunie 2016 dintre fiul presedintelui Donald Trump si avocatul rus.Presedintele Trump a respins categoric orice acuzatie ca echipa sa a colaborat cu Kremlinul pentru a o invinge pe Hillary Clinton in cursa prezidentiala.Acesta a negat in repetate randuri orice vina in acest dosar dar nu a reusit sa explice credibil de ce fiul sau cel mai mare si membri esentiali ai echipei de campanie s-au intalnit cu apropiati ai Moscovei care au promis informatii compromitatoare despre rivala sa democrata Hillary Clinton.Mai mult, Trump s-a aventurat saptamana trecuta pe un teren alunecos intr-un interviu pentru New York Times in care a avertizat anchetatorii lui Robert Mueller sa nu se amestece in afacarile financiare ale familiei sale.Jared Kushner, ginere si apropiat consilier al presedintelui american Donald Trump, a recunoscut luni ca s-a intalnit cu cetateni rusi de patru ori in perioada campaniei electorale, dar a negat orice intelegere secreta menita sa il ajute pe socrul sau castige cursa pentru Casa Alba, scrie AFP.Robert Mueller, fost director al FBI si avocat in sectorul privat, a fost desemnat la jumatatea lui mai de catre ministrul Justitiei pentru a conduce ancheta federala, coordonata anterior de FBI, privind o eventuala intelegere secreta intre apropiati ai miliardarului si Rusia in perioada campaniei electorale din 2016.Desi Mueller si-a petrecut cariera profesionala in sfera privata, pasiunea sa - dupa cum sustin prieteni ai acestuia - a fost pentru serviciul public. Cariera sa a fost neobisnuita. Dupa ce a fost sef al diviziei penale din cadrul Departamentului de Justitie, el s-a alaturat unei firme de avocatura din Washington. Dar a renuntat la un parteneriat profitabil pentru un post de procuror in diviza de omucideri de pe langa biroul procurorului general al Statelor Unite, potrivit Agerpres."El este primul care vine si ultimul care pleaca. Este motivul pentru care toata lumea il considera etalonul-aur", a afirmat un vechi prieten, Daniel Levin, de la firma de avocatura White & Case. Levin a adaugat ca el aduce la locul de munca o judecata formidabila in ce priveste sistemul de justitie penala si un "foarte bun simt al modului in care lucrurile functioneaza". Pentru Levin cea mai importanta calitate este ca, dupa o lunga cariera stralucitoare, el "nu are ego".