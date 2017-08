Un incendiu puternic a cuprins o cladire zgarie-nori rezidentiala in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, pentru a doua oara in doi ani. Imagini postate pe YouTube si pe retelele de socializare au aratat ''Torch Tower'' cuprins de flacari si bucati care se desprindeau din cladire, scrie BBC.Autoritatile au declarat ulterior ca "au evacuat cu succes" cladirea, iar incendiul a fost tinut sub control.Nu este inca clar ce a provocat incendiul intr-una dintre cele mai inalte cladiri din lume."Nu s-au raportat pana in prezent incidente in incendiul din Torch Tower", au afirmat reprezentanti ai biroului de presa al Dubaiului, citati de BBC.Torch Tower a mai fost puternic afectat de un incendiu si in 2015.