Cercetatorul britanic Marcus Hutchins, laudat ca a oprit atacul cu ransomwareul WannaCry, arestat in SUA

Cercetatorul britanic in domeniul securitatii cibernetice, laudat ca a oprit atacul cibernetic mondial WannaCry, a fost arestat la Las Vegas, relateaza BBC News. Sistemul national britanic de Sanatate (NHS) a fost una dintre organizatiile cele mai dur afectate in atacul cu acest ransomware, pe 12 mai., citeaza news.ro.Marcus Hutchins, in varsta de 23 de ani, a ajuns celebru dupa ce a oprit raspandirea malwareului.''Suntem la curent cu aceasta stuatie'', a declarat un purtator de cuvant al Centrului National britanic pentru Securitate Cibernetica (NCSC). ''Este vorba despre o problema de aplicare a legii si ar fi nepotrivit sa comentam'', a adaugat el. Arestarea lui Hutchins a fost dezvaluita de site-ul Motherboard, care a precizat ca politia federala americana (FBI) este implicata in acest caz.BBC scrie ca nu stie daca sau unde Hutchins se afla in arest preventiv. Cercetatorul britanic s-a dus la las Vegas la conferintele pe teme de securitate cibernetica Black Hat si Def Con, care au avut loc saptamana trecuta. BBC precizeaza ca i-a contactat familia lui Hutchins, careia i-a cerut sa comenteze.