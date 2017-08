Sotul reginei Danemarcei, suparat ca nu a ajuns niciodata rege, refuza sa fine ingropat alaturi de sotia sa

Frustrat ca a fost tot timpul mentinut in planul doi, printul, in varsta de 83 de ani, a decis ca nu vrea sa imparta mormantul cu suverana, care este "de acord" cu aceasta decizie, a declarat pentru cotidianul BT seful pentru comunicare al Palatului Regal, Lene Balleby.Decizia printului este justificata de faptul ca, neobtinand titlul si functia pe care o dorea, nu este egalul sotiei sale in viata si nu poate fi, prin urmare, nici in moarte, a explicat Balleby.Printul consor nu si-a ascuns nemultumirea ca nu a obtinut titlul de rege iar aceasta nemultumire a crescut in ultimii ani, a adaugat aceasta.In ciuda refuzului de a fi ingropat impreuna cu sotia sa in necropola regala din catedrala Roskilde, asa cum sunt prevede traditia, printul, de origine franceza, va fi ingropat insa in Danemarca."Iubeste Danemarca si a muncit pentru Danemarca peste 50 de ani. Printul va fi prin urmare ingropat in Danemarca".Nascut Henri de Laborde de Monpezat, printul si-a intalnit viitoarea sotie in 1965 pe cand lucra la ambasada Frantei din Londra. Dupa casatorie, personalitatea sa impulsiva nu a cucerit niciodata inimile danezilor.