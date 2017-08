Aproape doua tone de fildes in valoare de milioane de dolari au fost distruse joi in Central Park din New York, informeaza DPA.Captura de colti de fildes, bijuterii si piese sculptate din fildes confiscate de autoritati a fost zdrobita pentru a trimite un mesaj celor care vand ilegal fildes in statul New York, au afirmat autoritatile locale de mediu, potrivit news.ro.