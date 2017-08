Washington Post publica transcriptul unei convorbiri telefonice a lui Trump cu Nieto, legata de cine va plati zidul de la granita cu Mexicul: Nu puteti spune asta presei!

Publicarea unor astfel de documente are un caracter iesit din comun.Potrivit unei transcrieri a unei convorbiri telefonice din 27 ianuarie, Trump i-a spus lui Nieto: "Nu puteti spune asta presei"."Trebuie sa obtin ca Mexicul sa plateasca zidul. Trebuie. Vorbesc de asta de doi ani", a continuat presedintele american."Ar trebui sa spunem amandoi 'Vom gasi o solutie'. Va merge intr-un fel sau altul cu o formula", arata acest transcript.Dar "daca spuneti ca Mexicul nu va plati zidul, atunci nu ma voi mai intalni cu niciunul dintre voi deoarece nu pot trai cu asta", avertizeaza el.LA celalalt capat al firului, presedintele mexican explica faptul ca e vorba de o problema "legata de demnitatea Mexicului si de mandria nationala a tarii mele"."Pozitia mea a fost si va ramane foarte ferma, afirmand ca Mexicul nu poate finanta zidul", spune el, acceptand insa sa "inceteze sa vorbeasca de zid".Cotidianul a publicat si transcriptul integral al unui telefon de a doua zi, intre Trump si premierul australian Malcolm Turnbull.Dupa ce a dus o campanie ferman anti-imigratie, presedintele american isi exprima nemultumirea fata de un acord incheiat de administratia Obama care se angaja sa primeasca refugiati din centrele de detentie australiene."Ma omoara asta", spune el.Turnbull replica: "Nu exista nimic mai important in afaceri si in politica decat faptul ca un acord e un acord. Desigur ca puteti spune ca nu e un acord incheiat de dvs dar trebuie sa il respectati"."M-am saturat", afirma Trump. "Am convorbiri ca astea toata ziua si acesta este cel mai neplacut din zi".", continua el, referindu-se la o convorbire telefonica cu presedintele rus. "E ridicol".