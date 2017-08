Rusia afirma ca declaratiile lui Mike Pence legate de Balcanii de Vest destabilizeaza sudul Europei

Pence a facut aceste comentarii miercuri, in Muntenegru, in ultima zi a unui turneu menit sa reasigure estul Europei de angajamentul american pentru securitatea sa."Asa cum stiti cu totii, Rusia continua sa incerce sa redeseneze granitele internationale prin forta si aici, in Balcanii de Vest, Rusia a lucrat pentru a destabiliza regiunea, pentru a submina democratia si pentru a va diviza unii de altii si de restul Europei", afirmase Pence, la un summit la care au participat liderii din Muntenegru, Croatia, Albania, Slovenia, Serbia, Bosnia, Macedonia si Kosovo."Este regretabil sa notam ca Washingtonul se adanceste si mai profund in ideologia primitiva a epocii Razboiului Rece, care este complet detasata de realitate", a afirmat ministerul rus al Apararii.Diplomatia rusa a cerut stoparea defaimarii Rusiei si a politicii sale externe.