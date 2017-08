Donal Trump, nemultumit ca oamenii de afaceri americani nu beneficiaza de resursele minerale ale Afganistanului: America pierde acest razboi (surse)

In cadrul acestei intalniri din 19 iulie, Trump ar fi sugerat in mod repetat ca secretarul Apararii, James Mattis, si seful Statului Major, generalul Joseph Dunford, sa-l inlocuiasca pe generalul John Nicholson, comandantul fortelor americane in Afganistan.In cadrul discutiilor care au durat doua ore, Trump s-a plans de aliatii din NATO si de faptul ca americanii nu obtin nimic din vastele resurse minerale ale Afganistanului.Donald Trump este al treilea presedinte american care se confrunta cu problema razboiului din Afganistan, cel mai lung pe care l-a purtat America.Echipa lui Trump incearca de mai multe luni sa contureze o noua strategie.Fostii presedinti Barack Obama si George W. Bush au incercat multiple strategii pentru a stabiliza Afganistanul, fara mari reusite, insa."Nu castigam" razboiul din Afganistan, a afirmat Trump, potrivit surselor citate. "Pierdem" razboiul.Trump s-a plans de asemenea ca Beijingul castiga bani din resursele de minerale rare ale Afganistanului, estimate la 1.000 de miliarde de dolari in timp ce americanii lupta impotriva talibanilor. Presedintele american ar fi reprosat consilierilor insarcinati sa gaseasca o solutie pentru a ajuta oamenii de afaceri americani sa dispuna de aceste resurse ca se misca prea incet, au spus sursele citate.China a cumparat drepturile acestor resurse minerale din Afganistan in urma cu zece ani, cu sprijinul SUA.Printre participantii la intalnirea de la Casa Alba s-a aflat Steve Bannon, Jared Kushner, H.R. McMaster, Reince Priebus, Mattis, Dunford, vicepresedintele Pence si secretarul de Stat Rex Tillerson.