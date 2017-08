Reactii la decizia autoritatilor de la Chisinau de a-l declara persona non grata pe Rogozin: Kremlinul: Este absolut inacceptabila. Dodon: Un act de mare stupiditate politica

Kremlinul a calificat drept " absolut inacceptabila"decizia autoritatilor de la Chisinau de a-l declara persona non grata pe vicepremierul Dimitri Rogozin. Si presedintele Republicii Molodova Igor Dodon a criticat aceasta masura, pe care a numit-o "act de mare stupiditate politica" si un deserviciu pentru Moldova si pentru moldoveni, potrivit news.ro.



"Situatia cu Rogozin este absolut inacceptabila", a declarat secretarul de presa al Kremlinului, Dimitri Peskov, conform TASS.

La randul sau, presedintele Republciii Moldova Igor Dodon a afirmat intr-o postare pe Facebook ca anuntul Chisinaului este "un act de mare stupiditate politica".

"A-l declara pe prim-viceprim-ministrul Rusiei persona non-grata la noi e un act de mare stupiditate politica. Si e un mare deserviciu pentru Moldova si pentru moldoveni", a scris Dodon, adaugand ca nu stie "daca guvernantii fac asta pe cont propriu sau, mai degraba, sunt condusi ca niste marionete de peste Ocean".

Ei ii acuza pe cei care au luat decizia in privinta lui Rogozin ca "au implicat Moldova intr-un conflict diplomatic si geopolitic fara precedent in ultimul sfert de veac".

"Cu parere de rau pentru Moldova si pentru cetateni, aceasta guvernare duce tara cu viteza maxima spre un grav accident politic si geopolitic. Cind ne vom izbi, vom simti cu totii consecintele, pe ani inainte. Restabiliarea bunelor relatii cu Rusia, pentru care am pledat ca presedinte, a constituit pentru zeci de mii de fermieri si muncitori o sansa sa obtina locuri de munca si venituri din export. Insa majoritatea parlamentara, guvernul si PDM fac tot posibilul pentru a zadarnici aceste perspective economice si sociale", a argumentat presedintele Republicii Molodova.

Vicepremierul rus Dimitri Rogozin a fost declarat miercuri persona non grata in Republica Moldova, dupa ce acesta s-a declarat dispus sa vina in septembrie la Chisinau, cu conditia ca autoritatile moldovene sa-i ofere garantii de securitate si sa poata survola toate tarile de pe traseu.

Decizia a fost luata de Guvern, in urma unei solicitari din partea ministrului de Externe, Andrei Galbur, dupa ce oficialul rus si-a declarat disponibilitatea de a veni in septembrie la Chisinau in anumite conditii.