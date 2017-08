SUA lucreaza la Rise Act, proiectul de lege care are in vedere reducerea numarului de imigranti legali cu 50%

Un proiect de lege, elaborat de senatorii republicani Tom Cotton din Arkansas si David Perdue din Georgia, are in vedere reducerea imigratiei legale cu 50% in urmatorii 10 ani, vizand rudele pe care imigrantii le pot aduce in tara.Insa, legislatia se confrunta cu o urcare ascendenta pentru a trece de Congres, unde republicani in varsta sprijina o reforma imigrationala cuprinzatoare, nu o represiune dura.In conformitate cu noul proiect de lege, cunoscut sub numele de Raise Act, SUA ar acorda prioritate doar anumitor imigranti, prin crearea unui sistem bazat pe anumite merite, similar cu cele utilizate de Canada si Australia.Atat parlamentarii republicani, cat si Donald Trump, au catalogat actualul sistem de imigratie ca fiind depasit si sustin ca acesta ii afecteaza pe lucratorii americani prin reducerea salariilor."Acest proces de aplicare competitiva va favoriza solicitantii care pot vorbi limba engleza, care se pot sustine financiar atat pe ei, cat si pe familiile lor si pe cei care vor da dovada ca posed anumite abilitati care vor ajuta economia SUA", a declarat Donald Trump.Senatorii au spus ca au lucrat din greu cu Casa Alba la aceasta versiune a proiectului de lege."Aceasta este probabil cea de-a treia sau chiar a patra vizita la Biroul Oval pentru a discuta cu presedintele Trump", le-a spus Cotton reporterilor.