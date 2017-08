SUA au testat cu succes racheta balistica intercontinentala Minuteman III

Racheta Minuteman III a fost lansata de la baza Vandenberg din California la ora locala 02,01 (09,01 GMT) si a parcurs aproape 6.800 km inainte de a se prabusi in mare in atolul Kwajale, in Pacific."Desi nu e vorba de un raspuns la recentele actiuni ale Coreii de Nord, acest test demonstreaza ca arsenalul nuclear american este sigur, securizat, eficient si gata sa descurajeze, detecteze zi sa apere SUA si aliatii sai impotriva atacurilor", afirma armata americana a aerului, intr-un comunicat.Aceste noi teste - un tir similar a avut loc in 3 mai - sunt pregatite in avans cu mult timp, dar au loc intr-un context in care tensiunile cu Coreea de Nord sunt la maxim.Phenianul a reusit doua lansari de ICBM intr-un interval de cateva saptamani.Al doilea, care a avut loc vineri, arata ca Phenianul are acum capacitatea de a atinge coasta de vest a SUA dar si coasta estica, potrivit expertilor care au studiat parametrii tirului.Minuteman III, care poate fi echipata cu ogiva nucleara, este testata de aceasta maniera de patru ori pe an.