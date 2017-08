Ambasadorul moldovean la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe, dupa ce Dmitri Rogozin a fost declarat persona non grata in Moldova

Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarata persona non grata in Republica Moldova, printr-o decizie a Guvernului de la Chisinau, la scurt timp dupa ce oficialul rus isi declarase disponibilitatea de a veni in septembrie la Chisinau, daca autoritatile moldovenesti ii vor oferi garantii de securitate si de survolare a spatiului aerian al tuturor tarilor de tranzit.Dmitri Rogozin ar fi trebuit sa aterizeze vineri pe Aeroportul International din Chisinau in jurul orei 15:00, fiind invitat de presedintele Igor Dodon sa participe, in regiunea separatista transnistreana, la evenimentele dedicate implinirii a 25 de ani de la inceputul asa zisei misiuni de mentinere a pacii pe Nistru. Avionul cu care delegatia rusa a zburat de la Moscova la Chisinau a fost nevoit sa se intoarca la granita dintre Romania si Ungaria pentru o escala de aprovizionare la Minsk, unde Rogozin a coborat din avion, care a zburat ulterior din nou spre Chisinau.