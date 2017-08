Italia a sechestrat, pentru prima oara, o nava a unui ONG german, acuzat ca favorizeaza imigratia ilegala din Libia

"Iuventa", sub pavilion olandez, a fost blocata miercuri la Lampedusa, insula din sudul Siciliei si nordul Libiei, pentru un control, in cadrul unei anchete demarate in octombrie 2016.Anchetatorii suspecteaza echipajul navei ca a avut "comportamente care favorizeaza imigratia ilegala".Acest tip de suspiciuni, care vizeaza ONG-urile care opereaza in largul Libiei pentru a salva migranti, a determinat Italia sa finalizeze luni un "cod de conduita" pentru acest tip de activitati.ONG-ul german nu a dorit sa semneze acest cod, aprobat pana in prezent doar de trei ONG-uri care activeaza in zona mediteraneana.Acest cod de conduita interzice navelor ONG-urilor sa intre in apele libiene si sa comunice cu calauzele, inclusiv prin semnale luminoase.Din 2015, 12 nave umanitare private patruleaza in largul Libiei. Potrivit garzii italiene de coasta, acestea au realizat 26% dintre operatiunile de salvare in 2016 si 35% in acest an.