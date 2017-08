Salvati Copiii: Peste un milion de copii mai mici de cinci ani din Yemen risca sa se imbolnaveasca de holera

Aceasta decizie a fost luata dupa ce ultimele cifre au aratat ca epidemia a infectat penste 425.000 de oameni si a ucis aproape 1.900 in aceasta tara in care un devastator razboi civil si colapsul economic a adus milioane de oameni in pragul foametei.Salvati Copiii a spus ca minorii cu varste sub 15 ani reprezinta acum 44% dintre cazurile noi si 32% din numarul mortilor provocate de holera.“Tragedia este ca atat mai mare cu cat atat subnutritia cat si holera sunt usor tratabile daca ai acces la ingrijiri de sanatate de baza”, spune Tamer Kirolos, directorul pentru Yemen al Salvati Copiii.“Dar spitalele si clinicile au fost distruse, angajatii guvernului din sanatate nu au mai fost platiti de aproape un an, iar trimiterea de ajutoare vitale este obstructionate”, a adaugat el.Oxfam estimeaza ca numarul de oameni infectati cu holera ar putea creste peste 600.000, “cel mai mare inregistrat vreodata in vreo tara”, mai mult decat in Haiti in 2011.