Vicepresedintele american Mike Pence: Viitorul Balcanilor de Vest este in Occident

Vizita lui Mike Pence in Muntenegru este punctul final al unui turneu european care a avit ca scop reafirmarea angajamentului Washingtonului in ceea ce priveste securitatea in Europa de Est.Muntenegru, fosta republica iugoslava cu o populatie de 680.000 de locuitori si cu o armata de 2.000, a aderat la NATO in luna iunie, la opt luni dupa acuzatii privind spioni rusi care ar fi orchestrat o tentativa de lovitura de stat menita sa deraieze drumul catre aderarea la alianta militara.