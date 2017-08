Rogozin anunta ca s-ar putea duce la Chisinau in septembrie, daca primeste garantii de survol / El spune ca Rusia va da sanctiuni personalizate celor care i-au impiedicat calatoria spre R. Moldova

"Am acum o invitatie de la domnul Calmic. Ea a venit recent, acum vreo doua saptamani. El ma invita sa vin in aceasta toamna la Chisinau. Am citit cu placere aceasta invitatie. Dar ce are in vedere domnul Calmic, cum va asigura el securitatea invitatilor din Rusia, cum isi vor sterge ei mucii in fata patronului lor roman, e greu de spus si nici nu mai este problema noastra", a declarat Dmitri Rogozin intr-un interviu pentru postul de televiziune NTV, preluat de Interfax.In alt context, el sustine ca de vina pentru esecul vizitei sale in Republica Moldova, la sfarsitul saptamanii trecute, ar fi liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc."Deocamdata nu vrem, fireste, sa divulgam anumite secrete, rezultatele anchetei noastre. Aceasta se desfasoara. Insa pot de pe acum spune ca avem informatii conform carora in spatele acestei provocari a fost domnul Plahotniuc. El a organizat tot. Scopul lui a fost de a ne confrunta cu Romania si, din aceasta cauza, a facut-o asa cum o fac in mod obisnuit afaceristii - cu mainile altora", afirma Dmitri Rogozin, citat de aceeasi sursa.El a adaugat ca pregateste sanctiuni personalizate la adresa tuturor persoanelor implicate, care vor fi propuse Kremlinului.Romania a interzis avionului comercial in care se afla Rogozin sa tranziteze vineri spatiul romanesc, ceea ce i-a atras amenintari din partea viepremierului rus si a Kremlinului.