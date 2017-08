Kremlinul acuza Casa Alba de atitudine "contradictorie" in privinta sanctiunilor impuse Rusiei

Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat ca el si presedintele Donald Trump nu credeau ca noile sanctiuni vor fi "de ajutor in eforturile noastre" in relatia diplomatica cu Rusia, insa Casa Alba a anuntat ca Trump intentioneaza sa avizeze noile sanctiuni.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat, cu referire la afirmatiile lui Tillerson: "Am observat o anumita contradictie in declaratiile Casei Albe"."Fara indoiala, este important ca presedintele Statelor Unite sa se gandeasca la situatia actuala si la perspectivele pentru relatiile bilaterale", a adaugat Peskov.