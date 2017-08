Un deputat iordanian si unul evreu si-au dat intalnire sa se bata la granita / "Duelul" a fost anulat de un telefon al premierului Netanyahu

Deputatul iordanian Yahya al-Saud l-a provocat prin intermediul retelelor sociale pe parlamentarul israelian Oren Hazan sa se intalneasca miercuri la Allenby (sau podul regelui Husein), un important punct de trecere a granitei intre Iordania si Cisiordania ocupata de Israel.Hazan, un obisnuit, ca si Saud, al declaratiilor jignitoare, a dezvaluit provocarea dupa ce a anuntat intentia de a merge "sa aiba o explicatie" cu Yahya al-Saoud.Un colaborator al premierului israelian Oren Hazan "pentru a-i ordona sa nu se duca la punctul de trecere Allenby", a anuntat biroul de presa al lui Netanyahu. Hazan era pe drum, dar "nu a mers mai departe", asa cum i-a cerut premierul, potrivit declaratiilor deputatului, facute la un post de radio.Yahya al-Saud se indrepta si el spre granita cand a aflat ca intalnirea nu va mai avea loc."Deputatul israelian e un las, a dat inapoi", a declarat acesta, intr-un video difuzat pe retelele sociale. Saud spune ca i-a aruncat manusa lui Oren Hazan "in numele poporului iordanian, pentru a exprima furia noastra".Acest schimb de replici vine dupa un grav incident in cursul caruia un agent israelian de securitate a ucis doi iordanieni in incinta ambasadei Israelului din Amman, in 23 iulie. Acest incident a provocat serioase tensiuni intre Israel si Iordania, una dintre putinele tari arabe care are relatii diplomatice cu Israelul.Hazan a publicat atunci un tweet in care afirma ca iordanienii, "carora le furnizam apa si le protejam fundul ziua si noaptea, ar avea nevoie de un pic de reeducare".Hazan si Saud sunt cunoscuti pentru extravagantele lor. Hazan, membru al partidului Likud al lui Netanyahu, a fost suspendat in 2015 din functia de vicepresedinte al Parlamentului dupa acuzatii de proxenetism si consum de droguri. El a mai fost suspendat o luna din activitatea parlamentara pentru comportament "insultator" fata o deputata handicapata.Saud a fost implicat in marea majoritatea a schimburilor de pumni din parlamentul iordanian.