Cum a fraudat regimul Maduro alegerile din Venezuela: La ora 17.30 votasera 3,7 mil. persoane, la ora 19.00, la inchiderea urnelor, erau 8,1 mil. votanti

Criticii regimului au acuzat ca alegerile pentru super-legislativul venezuelean au fost nelegitime si au fost menite sa ofere nepopularei guvernari a presedintelui Nicolas Maduro puterea de a rescrie Constitutia si de a trage pe linie moarta Parlamentul dominat de opozitie.O mica prezenta la vot ar fi insemnat un vot masiv de blam la adresa lui Maduro, mai ales dupa ce opozitia a tinut luna trecuta un scrutin neoficial in care peste 7,5 milioane de oameni ar fi votat impotriva controversatei Constituante a guvernantilor.Datele electorale cercetate de Reuters arata ca in cele 14.515 sectii votasera doar 3.720.465 de persoane pana la ora 17.30.Programul de vot a fost extins de autoritatea electorala pana la ora 19.00. Se crede ca unele centre de votare au stat deschise si peste aceasta ora.“Desi este posibil sa fi fost un val tarziu la sfarsitul zilei - iar Partidul Socialist a mai incercat sa faca acest lucru in trecut - sa dublezi numarul de voturi in ultima ora si jumatate ar fi fara precedent”, a declarat Jennifer McCoy, analist politic ce a condus cateva misiuni de observatori electorali in Venezuela pentre Centrul Carter din Atlanta.Autoritatile au pus o presiune masiva pe angajatii la stat sa voteze, acestia fiind amenintati cu concedierea.Pana si procurorul sef al tarii, Luisa Ortega, o aliata veche a guvernarii, a pus sub semnul intrebarii cifrele.“Sunt absolut sigura ca cifrele nu sunt corecte. Ceea ce au anuntat ei este o bataie de joc la adresa oamenilor”, a spus Ortega.Liderii opozitiei, care a boicotat votul, au spus ca este frauda pe fata.Ei au estimat ca doar 2,5 milioane de oameni au votat. Firma de investititii Torino Capital, a estimat, pe baza exit-poll-urilor ca au fot 3,6 milioane de votanti.