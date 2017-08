​The Guardian compara cu Eurovision modul in care tarile din UE vor vota unde vor fi sediile celor doua agentii europene care vor parasi Marea Britanie

In trecut, reaminteste The Guardian, deciziile privind sediul acestor agentii se lua in spatele usilor inchise, starnind nenumarate dispute legate de intelegeri ascunse intre statele membre. De aceasta data, s-au stabilit reguli clare: intai de toate, Comisia Europeana va evalua fiecare oferta pana la sfarsitul lunii viitoare, in functie de criterii precum locatia, calitatea scolilor locale pentru copiii angajatilor si locurile de munca disponibile pentru membrii familiilor.Se va lua in calcul si raspandirea geografica a acestor sedii, in conditiile in care tarile din Europa de Est gazduiesc prea putine astfel de sedii. Decizia cea mare se va lua in noiembrie, prin vot, de ministrii de resort.Fiecare tara va da trei voturi pentru prima preferinta, doua pentru a doua si unul pentru a treia. Orice oferta care castiga trei voturi de la 14 sau mai multe tari este declarata castigatoare. Daca acest lucru nu se intampla, va fi un tur secundar pentru primele trei orase. Fiecare tara primeste un singur vot. Daca nici acum nu exista un castigator, va urma un al treilea tur, intre primii doi candidati. Sase tari candideaza pentru ambele agentii, dar nu vor putea gazdui ambele sedii.Noua tari, printre care si Romania, s-au inscris in cursa pentru gazduirea sediului Agentiei Europene a Medicamentului. Guvernul Tudose a propus sa gazduiasca Agentiei Europene pentru Medicamente pe o proprietate aflata in zona de nord a Bucurestiului, chiar in spatele statiei de metrou Pipera, in cea mai aglomerata zona de birouri din Capitala.Proprietatea este detinuta de Netron Investment SRL, firma controlata de Ioannis Papalekas, cunoscut ca fiind cel mai mare dezvoltator imobiliar local, potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro. Netron Investments SRL este controlata de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas prin compania Globalworth. Papalekas mai detine in Romania, prin alte companii, si Cathedral Plaza. Mai multe detalii aici Alte 8 concureaza pentru Autoritatea Bancara.Unele tari au angajat agentii de PR pentru a-si maximiza sansele, altele par sa nu fi depus niciun efort, noteaza The Guardian. Sase tari europene - Estonia, Slovenia, Cipru, Ungaria, Lituania si Letonia - nici macar nu s-au inscris in cursa.Olanda se promoveaza in cursa pentru sediul AEM ca fiind alegerea cea mai potrivita, avand in vedere apropierea fata de britanici. "Nu suntem atat de diferiti. Si noi avem o regina foarte eleganta si ne plac pestele si cartofii prajiti. Pe langa asta, modul in care vorbim engleza este remarcabil", spune naratorul din clipul de promovare.Cehia, care urmareste sediul Autoritatii Bancare, ofera intrare gratuita pentru angajati in 24 de muzee, timp de 5 ani, precum si acces gratuit si nelimitat in gradina zoologica din Praga. Viena se lauda cu calitatea apei minerale si cu industria vinului.Milano isi promoveaza cele 17.000 de restaurante iar Suedia se lauda cu premiile Nobel, cu Ikea, Spotify si Skype.Deocamdata, Romania nu pare sa fi investit in vreun clip de promovare.