Un barbat a deschis focul la consulatul chinez din Los Angeles, apoi s-a sinucis

Nu au existat alte victime in incidentul ce a avut loc in jurul orei sase dimineata, inainte sa inceapa programul la consulat, a spus Michael Lopez de la departamentul de politie Los Angeles.“Numeroase gloante au lovit cladirea consulatului chinez”, a declarat Lopez, adaugand ca barbatul a fost descoperit mort in masina sa cu o rana de glont autoprovocata.Potrivit agentiei Xinhua, barbatul avea peste 60 de ani si ar fi avut trasaturi asiatice.Reprezentanti ai serviciului de securitate al consulatului au spus pentru Xinhua ca barbatul a tras de cel putin 17 ori cu arma, lasand urme de gloante in ferestre si pe zidurile cladirii.In 2011, un cetatean american de origine chineza a fost arestat dupa ce a tras cu arma asupra aceleasi cladiri.