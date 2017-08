Rogozin: Plahotniuc are cetatenie rusa / Este liderul unei grupari mafiote ce controleaza R. Moldova

"Este o situatie comica, dar ea caracterizeaza actuala conducere a R. Moldova controlata de o grupare mafiota, care tine in mainile sale tot acest stat sarac. Este vorba de oligarhul Plahotniuc, liderul unui partid de la putere.Un om fata de care exista mai multe intrebari. Apropo, el este cetatean al Federatiei Ruse si cred ca a inca circa 50 de state. El este principalul papusar in R. Moldova si toata aceasta istorie este facuta la indicatia lui.Sursele noastre arata ca el este autorul. Noi avem de a face in R. Moldova nu cu autoritati alese de popor, dar cu o grupare mafiota care actioneaza cum ii convine", a spus Rogozin.Agora.md aminteste ca au mai existat informatii in spatiul public potrivit carora Plahotniuc are cetatenia rusa, dar acesta nu a comentat subiectul