Printul consort Philip al Marii Britanii participa la ultimul sau angajament public individual

Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 96 de ani, participa miercuri la ultimul sau angajament public individual la Palatul Buckingham din Londra. Ducele de Edinburgh, care detine recordul de longevitate in randul printilor britanici, va trece in revista o parada a Royal Navy, o unitate a Marinei Regale, in care a servit din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP.

Cu un temperament de foc si cu un cunoscut umor, printul Philip a secondat-o pe sotia sa, mai rezervata, de la urcarea sa pe tron in 1952.

Ultima sa misiune individuala va pune capat unui parcurs de 65 de ani in care a avut 22 219 angajamentele individuale in total, a efectuat 637 de vizite oficiale in strainatate si a rostit aproape 5.500 discursuri, potrivit statisticilor elaborate de catre Palatul Buckingham. El asigura patronajul a 785 de organizatii.

"Cu toate acestea, el poate alege sa participe la misiuni cu Regina uneori", a declarat un purtator de cuvant al palatului. Ceea ce inseamna ca nu se va retrage complet din viata publica si va continua, cand va dori, sa o insoteasca pe Elisabeta a II-a in angajamentele sale.

"Primul, al doilea si ultim meu loc de munca este sa nu o las niciodata pe regina", el a spus in urma cu cativa ani.