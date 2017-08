Senatul american l-a confirmat marti pe Christopher Wray ca sef al FBI

Senatul american l-a confirmat marti pe fostul avocat al Departamentului de Justitie, Christopher Wray, ca sef al FBI, la aproape trei luni dupa ce directorul anterior al agentiei, James Comey, a fost concediat de presedintele Donald Trump, potrivit Reuters.Wray, care a fost validat cu 92 voturi pentru si 5 impotriva, va prelua functia de sef al FBI intr-un moment sensibil marcat de desfasurarea anchetei federale privind acuzatiile care i se aduc lui Trump ca Rusia a fost implicata in campania sa prezidentiala. Rusia neaga insa orice ingerinta, iar Trump a negat orice legatura cu Rusia.Wray a promis in sedinta de confirmare de luna trecuta sa ramana independent si sa nu fie influentat de politica sau de presiunea presedintelui.Wray este cunoscut ca un avocat al crimelor comise de "gulerele albe" si este fostul asistent al procurorului general intre 2003 si 2005, sub presedintele George W. Bush. Acesta a lucrat impreuna cu Comey in cazul scandalului de frauda al Enron Corp de la inceputul anilor 2000.