Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, se va intalni in weekend cu ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, in Manila

Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, a declarat marti ca se va intalni in weekend cu ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, prima intalnire dintre cei doi de cand Rusia a solicitat SUA sa isi reduca personalul diplomatic de la Kremlin cu aproximativ 60%, noteaza Reuters."Bineinteles ca ne ingreuneaza situatia", a afirmat Tillerson, intrebat de catre reporteri despre ultima actiune diplomatica a Rusiei.Tillerson a declarat ca a vorbit cu Lavrov la telefon si ca se vor intalni fata-in-fata in acest sfarsit de saptamana, in contextul intalnirilor Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud, din Manila.Departamentul de Stat american a denuntat luni decizia Moscovei de a-i reduce personalul diplomatic in Rusia drept "regretabila si nedreapta", relateaza The Associated Press citata de news.ro.Ministerul rus de Externe a dispus vineri o reducere in urma careia, incepand de la 1 septembrie, personalului diplomatic american in Rusia sa fie de 455 de persoane.