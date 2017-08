Casa Alba: Declaratia lui Trump Jr. despre intalnirea cu un avocat rus a fost adevarata

Casa Alba a declarat marti ca presedintele SUA, Donald Trump, a avut un rol in declaratia in care fiul sau a negat intalnirea cu un avocat rus, in legatura cu alegerile prezidentiale din 2016, dar o purtatoare de cuvant a insistat ca aceasta declaratie este adevarata, potrivit Reuters."Presedintele nu a dictat declaratia, dar...a cantarit situatia, a oferit sugestii, precum orice tata ar fi facut", a afirmat Secretara de Presa a Casei Alba, Sarah Sanders."Afirmatia care a fost emisa a fost adevarata si nu erau neadevaruri in aceasta", a spus Sanders, chiar daca emailuri emise mai tarziu de catre Donald Trump Jr. aratau ca subiectul intalnirii erau informatii posibil daunatoare despre rivala lui Trump in cursa prezidentiala, democrata Hillary Clinton.