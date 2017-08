Vicepresedintele Mike Pence: Ridicarea sanctiunilor necesita ca Rusia sa isi schimbe pozitia fata de Ucraina si sa nu mai sprijine regimuri precum Iran, Siria sau Coreea de Nord

Intr-o conferinta de presa sustinuta in Georgia, Pence a afirmat ca "ridicarea sanctiunilor necesita ca Rusia sa renunte la actiunile care au cauzat in primul rand impunerea acestor sanctiuni"."Activitatile destabilizatoare ale Rusiei in Ucraina, sprijinul sau pentru regimuri crude precum Iran, Siria si Coreea de Nord ... aceasta postura trebuie sa se schimbe", a subliniat el.Mentinand linia fostei administratii americane, vicepresedintele Pence a condamnat prezenta trupelor rusesti in regiunile secesioniste din Georgia Abhazia si Osetia de Sud.