SUA solicita eliberarea liderilor opozitiei din Venezuela

Un lider al opozitiei venezuelene a fost ucis duminica dimineata, in cursul unui protest fata de scrutinul pentru desemnarea Adunarii Constituante, a anuntat Parchetul citat de AFP, relateaza News.ro. Asta, dupa ce in cursul noptii de sambata spre duminica, un candidat la Adunarea Constituanta a fost asasinat in locuinta sa.





Ricardo Campos, in varsta de 30 de ani, a fost impuscat in statul Sucre (nord-est), potrivit deputatului de opozitie Henry Ramos Allup, fost presedinte al Parlamentului.

Statele Unite ale Americii au formulat numeroase ingrijorari cu privire la actiunile guvernului din Venezuela de a incarcera doi lideri ai opozitiei si cer eliberarea neconditionata a prizonierilor si restabilirea democratiei in statul sud-american, a afirmat Departamentul de Stat al USA, potrivit Reuters."Solicitam imediata eliberare a acestora", a spus purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, referindu-se la liderii opozitiei Leopoldo Lopez si Antonio Ledezma care au fost incarcerati marti seara.