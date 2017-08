O explozie intr-o moschee siita in orasul Herat, din vestul Afganistanului, a omorat cel putin 15 persoane si a ranit multe altele, potrivit unui purtator de cuvant al politie, citat de Reuters.Abdulhai Walizada, purtator de cuvant al politiei locale, a declarat ca se pare sa existe mai mult de un atacator, unul dintre ei a detonat explozibile, iar celalalt a aruncat cu grenade in credinciosii aflati in moschee.