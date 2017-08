Rusia se pregateste de exercitii militare de amploare impreuna cu Belarus. Oficialii NATO se tem ca manevrele mascheaza mutarea de forte armate mai aproape de granitele aliantei

Intre 14 si 20 septembrie Rusia va desfasura impreuna cu Belarus unul dintre cele mai mari exercitii militare din ultimii ani. Denumit Zapad-17 (n.r. Zapad in traducere inseamna "Vest"), exercitiul presupune o serie de manevre militare in enclava Kaliningrad, in Belarus, in vestul rusiei si in Marea Baltica. Exercitiul va avea in vedere si reconstituirea unei forte blindate denumita si "First Guards Tank Army". Pe langa desfasurarea unei forte impresionante de blindate in zona, exercitiul va testa si mai multe tipuri de artilerie.Oficialii de la Moscova sustin ca exercitiile sunt planuite de multa vreme, ca nu sunt drept raspuns la seria de exercitii militare desfasurate de SUA si NATO pe flancul estic al aliantei in 2017 si ca la Zapad-17 nu vor participa mai mult e 13.000 de militari."Pana la 12.700 de militari urmeaza sa participe la exercitii. Aproximativ 10.200 de militari vor participa pe teritoriul tarii noastre, respectiv 7.200 de membri ai armatei belaruse si 3.000 de militari rusi", anunta si Andrei Ravkov, ministrul Apararii din Belarus.Pe de alta parte, liderii militari ai NATO s-au aratat ingrijorati de exercitiul planuit de Rusia si sustin ca, de fapt, numarul fortelor implicate este mult mai mare. New York Times vorbeste intr-un articol publicat luni de aproape 100.000 de participanti la Zapad-17, impreuna cu circa 3.000 de mijloace tehnice blindate."Avem toate motivele sa credem ca numarul de trupe implicate va fi substantial mai mare in realitate", declara in iulie secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg."Marea igrijorare e ca fortele implicate in acest exercitiu nu vor mai pleca", avertiza in iulie generalul Tony Thomas, liderul US Special Operations Command, potrivit New York Times.Generalul Ben Hodges, seful Armatei SUA in Europa declara in iulie ca NATO va monitoriza echipamentele militare aduse de fortele ruse in Belarus."Oamenii sunt ingrijorati ca este un cal troian. Rusii spun ca 'Doar efectuam un exercitiu', si apoi, brusc, au mutat toti acesti militari si echipamente altundeva", a declarat oficialul american.Ingrijorator pentru NATO, potrivit declaratiilor oficialilor, este ca Rusia inca nu a cazut de acord ca observatori internationali sa participe la exercitiul Zapad-17. Oficialii americani sustin ca monitorizarea unor astfel de exercitii este importanta pentru ca altfel e dificil de stabilit de catre tarile occidentale daca Rusia desfasoara doar exercitii miltare sau, de fapt, se pregateste pentru interventii armate, sustine New York Times.De cealalta parte, Statele Unite a permis unor observatori rusi, chinezi si chiar si nord coreeni sa participe la seria de exercitii Saber Guardian 2017 care a avut loc la mijlocul lunii iulie in Romania, Ungaria si Bulgaria.