Shahid Khaqan Abbasi, om de afaceri si fost ministru al Petrolului, este noul premier al Pakistanului

Shahid Khaqan Abbasi, care era considerat favorit pentru a fi premier, a obtinut 221 de voturi in favoarea sa, mult peste cele 172 care ii erau necesare. El a fost sustinut inclusiv de fostul premier Nawaz Sharif si de partidul acestuia.Curtea Suprema a Pakistanului a pronuntat vinerea trecuta o decizie privind "descalificarea" premierului Nawaz Sharif si demiterea sa pentru coruptie. "Este descalificat in calitate de deputat in Parlament si deci inceteaza sa ocupe postul de prim ministru", a anuntat judecatorul Ejaz Afzal Khan in fata unei multimi compacte reunite la sediul Curtii.Curtea Suprema a Pakistanului a dat unda verde autoritatii anti-coruptie sa lanseze o noua ancheta privind suspiciunile fata de Sharif. Curtea a luat decizia in baza lucrarilor unei comisii de ancheta creata dupa dezvaluirile scandalului Panama Papers de anul trecut.Este pentru a doua oara in istoria Pakistanului cand un premier este destituit in urma unei interventii a Curtii Supreme. Prima oara s-a intamplat in 2012, cand premierul de atunci, Raza Gilani, a fost demis pentru sfidarea justitiei, deoarece a refuzat sa redeschisa o ancheta de coruptie care il viza pe presedintele Asif Zardari.Sharif nu a reusit sa-si duca la capat niciunul dintre cele trei mandate de sef al Guvernului. Acesta a fost constrans sa demisioneze din cauza unor acuzatii de coruptie in 1993. Al doilea mandat, inceput in 1997, s-a incheiat in 1999 in urma unei lovituri de stat militare iar Sharif a trait mai multi ani in exil in Arabia Saudita.Decizia Curtii a venit dupa ce comisia de ancheta a descoperit o "importanta disparitate" intre veniturile familiei Sharif si stilul sau de viata. Familia sa este suspectata ca a ascuns adevarul in ceea ce priveste companiile si bunurile imobile pe care le detine prin intermediul unor companii off-shore. Printre aceste bunuri - luxoase apartamente londoneze.De asemenea, sunt vizati si trei dintre cei patru copii ai fostului premier: Hasan, Hussein si Maryam Nawaz, ultima prezentata pana acum ca mostenitoarea sa politica.Decizia, pronuntata intr-un Islamabad plasat sub inalta securitate, a provocat imediat o explozie de bucurie in randul partizanilor opozitiei, care au iesit pe strazi in capitala si in alte orase din tara. Si partizanii lui Sharif au iesit pe strazi pentru a protesta.