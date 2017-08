Incepe cel mai mare proces al "pucistilor" din Turcia, in cadrul caruia vor fi judecate 500 de persoane

In total, 486 de suspecti, dintre care 461 se afla in acest moment in detentie, vor fi judecati in cadrul acestui proces care vizeaza tentativa de puci din 15 iulie 2016.Cei 486 de suspecti care urmeaza sa fie judecati in cadrul acestui proces sunt acuzati de autoritati ca au dat ordine de la baza aeriana Akinci, situata la nord-vest de Ankara, considerata drept centrul de comandament al pucistilor, pilotilor care au bombardat sediul Parlamentului si al palatul prezidential in noaptea de 15 spre 16 iulie 2016.Mai multe procese impotriva unor presupusi pucisti au inceput in ultimele luni in Turcia, unde peste 50.000 de persoane, suspectate de legaturi cu retelele clericului Fethullah Gulen, au fost arestate dupa tentativa de lovitura de stat.Clericul Fethullah Gulen, aflat in exil in Statele Unite, este considerat de regimul de la Ankara creierul tentativei de lovitura de stat de anul trecut. Autoritatile de la Ankara au cerut de mai multe ori, fara succes, extradarea lui in Turcia.