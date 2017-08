Donald Trump l-a demis pe Anthony Scaramucci la 10 zile dupa numirea ca director de comunicare la Casa Alba deoarece a considerat nepotrivite declaratiile date de acesta unui jurnalist

Scaramucci a facut comentarii vulgare, acum catevz zile, legate de secretarul general de atunci al Casei Albe, Reince Priebus, și de strategul șef al Casei Albe, Steve Bannon, în cadrul unei convorbiri telefonice cu un jurnalist de la The New Yorker."Presedintele a simtit cu certitudine ca declaratiile facute de Anthony au fost nepotrivite pentru o persoana aflata intr-o asemenea pozitie", a declarat Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis luni seara sa-l inlature pe Anthony Scaramucci din pozitia de director de comunicare, la recomandarea noului sef de cabinet al liderului republican, John F. Kelly. Finantistul Scaramucci si-a petrecut doar zece zile extrem de controversate la conducerea departamentului de comunicare de la Casa Alba.Indepartarea din functie a fostului finantist si bancher de pe Wall Street, care nu avea nicio experienta in comunicare politica inainte de a prelua functia de la Casa Alba, are loc la doar cateva zile dupa ce Scaramucci a lansat o tirada verbala extrem de dura la adresa unor inalti oficiali din administratia Trump.Numirea din urma cu zece zile a lui Scaramucci a dus la doua demisii importante in administratia Trump, fiind vorba de plecarea fostului purtator de cuvant Sean Spicer si a fostului sef de cabinet Reince Priebus.Scaramucci s-a laudat ca el raspunde direct presedintelui Trump, nu sefului de cabinet John F. Kelly.John F. Kelly le-a transmis, insa, extrem de clar angajatilor administratiei ca el este la conducere in aripa vestica a Casei Albe.