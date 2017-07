Trump a dictat declaratia publica inselatoare despre intalnirea lui Trump Jr. cu avocata rusa, dezvaluie WP

Presedintele american Donald Trump a dictat personal o declaratie, care ulterior s-a dovedit inselatoare, in care fiul sau Donald Trump Jr. afirma ca intalnirea la care a participat cu o avocata rusa, in iunie 2016, nu avea legatura cu campania prezidentiala a tatalui sau, dezvaluie ziarul The Washington Post (WP), citat de Reuters.

Trump Jr. a publicat in iulie e-mailuri care arata ca abia astepta sa se intalneasca cu o femeie despre care i s-a spus ca era o avocata guvernamentala rusa care ar fi putut sa aiba informatii compromitatoare despre candidata democrata la presedintie Hillary Clinton, in cadrul unui ajutor oficial din partea Moscovei pentru tatal sau.

Ziarul The New York Times (NYT) a dezvaluit aceasta intalnire, potrivit news.ro.

Potrivit WP, consilierii lui Trump au discutat despre aceasta dezvaluire si au convenit ca Trump Jr. sa spuna adevarul, pentru ca ''sa nu aiba de suferit mai tarziu, in cazul in care apar detalii''.

Presedintele, care venea inapoi acasa din Germania pe 8 iulie, a schimbat planul si 'a dictat personal o declaratie in care Trump Jr. afirma ca avocata rusa a ''discutat in principal despre un program cu privire la adoptarea de copii rusi'', scrie WP, citand surse la curent cu aceste deliberari.

In comunicat, transmis NYT care se pregatea sa scrie aceasta poveste, se sublinia ca subiectul intalnirii ''nu (a fost) o problema de campanie la acea vreme''.

Un avocat al lui Trump, Jay Sekulow, a publicat un comunicat in urma dezvaluirii WP, in care afirma ca ''pe langa faptul ca nu are vreo consecinta, ceea ce se scrie este prost informat, inexact si nepetinent''.

Casa Alba nu a comentat imediat pentru Reuters in legatura cu dezvaluirea WP si nici avocatul lui Trump Jr. Alan Futerfas.

O serie de anchete vizeaza sa stabileasca daca a existat sau nu o complicitate intre Kremlin si membri ai echipei de campanie a lui Trump.

Agentii americane de informatii au conchis ca Moscova a cautat sa o atace pe Clinton si sa-l ajute pe Trump in alegerile din 2016.

Rusia neaga orice amestec in scrutinul american, iar Trump respinge orice complicitate cu rusii. El a salutat ''transparenta'' fiului sau, dupa ce acesta a publicat pe 11 iulie o serie de e-mailuri.

''Este neclar cat de mult stia presedintele la acea vreme, in timpul zborului, despre intalnirea lui Trump Jr.'', scrie WP.

David Sklansky, un profesor de drept penal la Stanford Law School, spune ca daca Trump, asa cum scrie WP, a ajutat la inducerea in eroare a opiniei publice in comunicatul despre intalnire, ar putea sa consolideze acuzatii de obstructionarea justitiei impotriva sa.

In vederea construirii unui caz de obstructionare a justitiei, legea federala cere ca procurorii sa arate ca o persoana a actionat cu o intentie ''corupta''.

O declaratie publica inselatoare poate sa fie folosita ca proba a acestei intentii, subliniaza Sklansky.

''Minciuna in genera nu este o infractiune'', a declarat profesorul. Insa ''poate fi relevanta in stabilirea faptului daca alt lucru pe care l-a facut presedintele, precum demiterea (fostului director FBI James) Comey, a fost facuta in mod corupt'', a adaugat Sklansky.